Stand: 13.03.2022 19:14 Uhr Waldbrand bei Staufenberg - 130 Feuerwehrkräfte im Einsatz

In einem Waldstück bei Staufenberg (Landkreis Göttingen) ist es am Sonntagnachmittag zu einem Waldbrand gekommen. Zunächst sollen etwa 100 aufeinander gestapelte Holzstämme gebrannt haben. Das Feuer habe dann schnell auf den Waldboden übergegriffen, hieß es. Starker Wind und Schäden durch den Borkenkäfer hatten die Ausbreitung begünstigt. Ein Sprecher der Feuerwehr ging am frühen Abend davon aus, dass eine Waldfläche von etwa 4.000 Quadratmeter vom Feuer betroffen war. Zur Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 14.03.2022 | 06:30 Uhr