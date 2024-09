Waldbrand am Brocken im Harz: Kampf gegen Flammen geht weiter Stand: 07.09.2024 11:55 Uhr Beim Waldbrand am Brocken im Harz dauern die Löscharbeiten an. Über Nacht hatte sich eine große Feuerfront gebildet. Heute sollen die Flammen vor allem aus der Luft bekämpft werden.

Derzeit seien ein Hubschrauber, ein Flugzeug und rund 150 Einsatzkräfte am Boden im Einsatz, wie der Landkreis Harz mitteilte. Am Mittag würden drei weitere Flugzeuge und ein weiterer Hubschrauber erwartet. Es seien zusätzliche Hubschrauber bei der Bundeswehr, der Bundespolizei und in Thüringen angefordert worden. In Oberharz-Elend (Sachsen-Anhalt) wurde laut Landkreis ein Hubschrauber-Flugplatz eingerichtet. Zudem sei der Wasserbetankungsplatz in Aue Hattorf einsatzbereit. Einsatzkräfte am Boden würden weitere Schutzstreifen schlagen und Wegen schaffen, um den Wassertransport zu gewährleisten.

Am Nachmittag soll Einsatzlage erneut besprochen werden

Wie viele Hektar derzeit betroffen seien, könne man nicht sagen, so ein Sprecher des Landkreises am Mittag. Am frühen Nachmittag soll die Einsatzlage erneut besprochen werden. Der Waldbrand ist den Angaben des Landkreises Harz zufolge am Freitag gegen 14 Uhr nahe der Kesselklippe am Brocken ausgebrochen. Die Rauchwolke sei kilometerweit zu sehen gewesen. Am Abend war es nicht gelungen, den seit Stunden lodernden Brand unter Kontrolle zu bringen. Weil das Feuer einzelne Schutzstreifen übersprungen hatte, hätten sich einige Feuerwehrleute zurückziehen müssen, so der Landkreis.

Einzelne Brände schließen sich zu Feuerfront zusammen

Die Löscharbeiten am Brocken seien schwierig, sagte ein Sprecher. Viele der einzelnen Brandstellen hätten sich zu einer Feuerfront zusammengeschlossen. Um zu verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiten, konzentriere sich die Feuerwehr auf eine sogenannte Riegelstellung am Boden.

500 Menschen vom Brocken evakuiert

500 Menschen - darunter Wanderer, Sportler und Touristen - wurden am Freitagnachmittag vom Brocken mit Bussen in Sicherheit gebracht. Die Harzer Schmalspurbahnen stellten den Verkehr auf der Strecke zwischen Drei Annen Hohne und dem Brocken ein. Eine Bahn, die unterwegs war, wurde evakuiert. Fahrgäste wurden von Bussen zurück ins Tal gebracht. Die Evakuierung des Brockens war laut Landkreis am Freitagabend abgeschlossen. Für den heutigen Brockenlauf sei eine Alternativroute erarbeitet worden.

Tagelanger Brand am Königsberg im September 2022

Vor zwei Jahren hatte es an derselben Stelle schon einmal gebrannt. Tagelang versuchten die Feuerwehren den insgesamt zwölf Hektar großen Brand zu löschen. Zeitweise waren sieben Löschhubschrauber im Einsatz, auch zwei Löschflugzeuge aus Italien unterstützten. Der Landkreis Harz hatte seinerzeit den Katastrophenfall ausgerufen. Wegen des unwegsamen Gebiets war es für die Feuerwehrleute ein schwieriger Einsatz, immer wieder loderten die Flammen neu auf.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.09.2024 | 12:00 Uhr