Waldbrand am Brocken im Harz: Bleibt das Moor verschont? Stand: 09.09.2024 06:27 Uhr Die Ursache des Waldbrands am Brocken im Harz ist weiter unklar. Ein Experte schließt Brandstiftung nicht aus. Während das Feuer am Königsberg weitgehend gelöscht ist, bereitet den Einsatzkräften das angrenzende Moor Sorge.

Am frühen Sonntagabend meldete der Landkreis Harz, dass nur noch kleine Spotfeuer, also Brandinseln außerhalb des Hauptbrandes, am Königsberg lodern. Allerdings breitet sich ein Brand sehr nahe am Moor aus und konnte am Abend nicht weiter bekämpft werden. Die Einsatzkräfte am Boden und später auch in der Luft mussten aufgrund des aufziehenden Gewitters am Sonntagnachmittag ihre Löscharbeiten einstellen. "Die Einsatzleitung hat deswegen den massiven Einsatz von Wasser auf der an das Moor angrenzenden Brandstelle angewiesen, um ein Vordringen in das Hochmoor zu verhindern." Die Löscharbeiten sollen heute weitergehen.

Suche nach Brandursache

Der Harzer Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse hält es für möglich, dass das Feuer am Brocken gelegt worden ist. "Brandstiftung ist nicht ausgeschlossen", so Lohse. Er verwies darauf, dass das Feuer am Freitag zeitgleich an mehreren Stellen ausgebrochen war. Es gebe Videomaterial, auf dem das eindeutig zu sehen sei, sagte Lohse dem MDR. Der Harzer Nationalparkchef Roland Pietsch hingegen hält es nach eigenen Angaben für unwahrscheinlich, dass in dem unwegsamen Gelände acht Brände innerhalb kurzer Zeit gelegt wurden. Die Polizei leitete ein Brandermittlungs-Verfahren ein. Angaben zur Ursache seien erst möglich, wenn Ermittlerinnen und Ermittler den Brandort untersuchen könnten, hieß es.

Einsatzkräfte schlagen Schutzstreifen am Boden

Am Samstag hatte es auf einer Länge von 1.000 Metern am Königsberg, unterhalb des Brockens, gebrannt. Mehrere Flugzeuge und Hubschrauber waren im Einsatz, wie der Landkreis Harz auf Facebook mitteilte, dazu rund 250 Einsatzkräfte am Boden. Auch die Luftwaffe der Bundeswehr half bei der Brandbekämpfung. Die eingesetzten Kräfte am Boden schlugen unter anderem Schutzstreifen, die auch befeuchtet wurden. Damit sollte laut Einsatzleitung verhindert werden, dass sich der Brand auf das Moor in Eckerloch ausbreitet. In Elend in Sachsen-Anhalt wurde ein Hubschrauber-Flugplatz eingerichtet. Seit Sonntag ist dort auch eine neue Wasser-Betankungsstelle einsatzbereit. Eine solche gab es seit Samstag auch in Aue Hattorf.

Waldbrand am Brocken an mehreren Stellen ausgebrochen

Der Waldbrand war den Angaben des Landkreises zufolge am Freitag gegen 14 Uhr nahe der Kesselklippe am Brocken an mehreren Stellen ausgebrochen. Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen. Viele der einzelnen Brandstellen hätten sich dann zu einer Feuerfront zusammengeschlossen.

500 Menschen vom Brocken evakuiert

500 Menschen - darunter Wanderer, Sportler und Touristen - wurden am Freitagnachmittag vom Brocken mit Bussen in Sicherheit gebracht. Die Harzer Schmalspurbahnen stellten den Verkehr auf der Strecke zwischen Drei Annen Hohne und dem Brocken ein. Eine Bahn, die unterwegs war, wurde evakuiert. Fahrgäste wurden von Bussen zurück ins Tal gebracht. Das Gebiet ist weiterhin für Zivilisten gesperrt. Anwohnerinnen und Anwohner im Umkreis sind gebeten, wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Für die Region rund um den Brocken gelten Gefahrenmeldungen.

Tagelanger Brand am Königsberg im September 2022

Vor zwei Jahren hatte es an derselben Stelle schon einmal gebrannt. Tagelang versuchten die Feuerwehren damals den insgesamt zwölf Hektar großen Brand zu löschen. Zeitweise waren sieben Löschhubschrauber im Einsatz, auch zwei Löschflugzeuge aus Italien unterstützten. Der Landkreis Harz hatte seinerzeit den Katastrophenfall ausgerufen.

