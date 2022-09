Waldbrand am Brocken: Löschflugzeuge aus Italien erwartet Stand: 04.09.2022 09:42 Uhr Der Waldbrand am Brocken ist nicht unter Kontrolle - im Gegenteil: Mittlerweile stehen 60 Hektar in Flammen, berichtet der MDR. Die Feuerwehr hat Löschflugzeuge aus Italien und Schweden angefordert.

Laut dem Harzer Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse dürften die Löscharbeiten mehrere Tage dauern, wenn nicht sogar die gesamte Woche. Zur Unterstützung der Kräfte am Boden seien fünf Löschhubschrauber aus Sachsen-Anhalt und Niedersachsen im Einsatz, sagte Lohse dem MDR Sachsen-Anhalt.

Brand auf einer Fläche von umgerechnet 80 Fußballfeldern

Die angeforderten Flugzeuge aus Italien und Schweden sollen am Vormittag eintreffen und beim Löschen des Feuers unterstützen. Das sei notwendig, weil Teile des Feuers an einem 30 bis 45 Grad steilen Hang lägen. Insgesamt seien rund 150 Feuerwehrleute im Einsatz, um gegen die Flammen auf einer Fläche von umgerechnet 80 Fußballfeldern vorzugehen.

Bislang keine Gefahr für bebaute Gebiete

Die Situation sei unkalkulierbar, sagte der Leiter des Nationalparks Harz, Roland Pietsch, am Morgen dem MDR. Das liege daran, dass jetzt der Wind wieder einsetze. Eine Gefahr für bebaute Gebiete sieht der Chef des Nationalparks nach eigenen Angaben aber nicht.

Plateau komplett evakuiert

Wegen des starken Rauchs ließen die Behörden den höchsten Harzer Berg, der in Sachsen-Anhalt liegt und direkt an Niedersachsen grenzt, räumen. Touristen wurden unter anderem mit der Brockenbahn ins Tal gebracht. Die Schmalspurbahn fährt nicht mehr auf das Plateau. Das Feuer am Brocken war am Sonnabendnachmittag gegen 14.30 Uhr ausgebrochen und wird von der Feuerwehr als Großbrand eingestuft.

Hinweis über NINA-App: Brocken und Umgebung meiden

Die Leitstelle im Harz verschickte über die Warn-App NINA eine Gefahreninformation. Demnach war in der Umgebung die Sicht vom Rauch getrübt, die Menschen sollten zudem Fenster und Türen geschlossen halten, Klimaanlagen ausschalten und - sofern sie sich draußen aufhielten - Mund und Nase mit Tuch oder Maske bedecken.

Schwerer Waldbrand bereits Mitte August

Bereits Mitte August hatte bei Schierke ein Waldbrand am Fuße des 1.141 Meter hohen Brockens mehrere Tage gewütet. Dabei wurden nach Angaben der Nationalparkverwaltung 3,6 Hektar Fichtenwald vernichtet.

