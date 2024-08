Wakeboard-Meisterschaft 2024 beginnt heute in Salzgitter Stand: 08.08.2024 20:39 Uhr Vom 9. bis 11. August zeigen die besten Wakeboarder bei der Deutschen Meisterschaft ihr Können auf dem Salzgittersee. Auch für Familien soll es Aktionen geben.

Heute beginnt Deutsche Wakeboard Meisterschaft. Dabei gehen 77 Teilnehmende auf Titeljagd. Auf der Wasserski- und Wakeboard-Anlage am Salzgittersee werden bis zu 5.000 Besuchende erwartet. Die Veranstalter kündigen "spektakuläre Sprünge und Tricks, eindrucksvolle Manöver und atemberaubende Air-Tricks wie Saltos und Schrauben" an.

Videos 3 Min Wakeboard-Weltmeister Jan-Luca Schulz aus Haren im Porträt Mit 14 Jahren hat er bereits diverse internationale Titel gesammelt und gehört deutschlandweit zu den größten Talenten. (17.04.2024) 3 Min

Wakeboard-Meisterschaft 2024: Programm für Familien und Kinder

Am Freitag finden die Vorrunden statt und am Samstag die Finals und Siegerehrung. Von 11 bis 14 Uhr können auch die Besuchenden auf der Anlage Wakeboard oder Wasserski fahren oder sich "Stand-Up-Paddle Boards" ausleihen. Für Familien mit Kindern bietet der Verein "Wir helfen Kindern e.V" eine Hüpfburg, Kinderschminken und einen Luftballon-Flug-Wettbewerb an. Am Sonntag kann gemeinsam mit den Teilnehmenden der Meisterschaft Wasserski und Wakeboard gefahren werden.

Was ist Wakeboarden?

Wakeboarden ist eine Wassersportart, bei der der Sportler mit Fußschlaufen gesichert auf einem Brett steht und von einem Motorboot oder einer Seilbahn über das Wasser gezogen wird. Dabei werden Geschwindigkeiten bis zu 28 und 38 Kilometern pro Stunde erreicht. Während der Fahrt machen die Sportler Tricks Saltos und Schrauben. Ein Wakeboard ähnelt einem Snowboard, ist lediglich etwas kürzer und breiter.

