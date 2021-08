Stand: 10.08.2021 10:16 Uhr Wahlen im September: Göttingen sucht Helferinnen und Helfer

In Göttingen fehlen für die Kommunal- und Bundestagswahl rund 400 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, wie der Wahlleiter die Stadt in einer Email unterrichtete. Das Problem: die Personalien müssen bis Montag geklärt sein. Wie ein Stadtsprecher sagte, sei der Konkurrenzdruck hoch, denn es würden Wahlhelfende für die Kreistags- und Landratswahl, Gemeinderäte, Integrationsrat und Bundestagswahl gesucht. Die Stadt will nun für ein Engagement in den Wahlteams werben. Im Notfall können aber auch Beamte für den Wahlsonntag verpflichtet werden.

