Wärmeversorgung in Braunschweig funktioniert nur bedingt

In Braunschweig dauern die Probleme beim Heizen weiter an. Nach Angaben des Energieversorgers BS Energy kommt es aufgrund technischer Probleme fast im gesamten Stadtgebiet zu Einschränkungen bei der Wärmeversorgung. Diese würden noch mindestens bis Donnerstag andauern, hieß es. Die Vorlauftemperatur der Wärme, die in das Fernwärmenetz eingespeist wird, lag am Dienstag bei 85 Grad und damit unter der für die extreme Kälte erforderlichen Einspeisung. Die Auswirkungen könnten in Abhängigkeit des jeweiligen Standorts und der eingesetzten Heiztechnik unterschiedlich ausfallen, teilte BS Energy mit. Insgesamt beziehen in Braunschweig rund 45.000 Haushalte Fernwärme.

