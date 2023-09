Stand: 04.09.2023 09:35 Uhr Vorwurf der Vergewaltigung: 33-Jähriger ab heute vor Gericht

Ein 33-Jähriger steht seit Montag unter anderem wegen des Vorwurfs mehrerer Vergewaltigungen vor dem Landgericht Braunschweig. Er soll nach Angaben des Gerichts in Salzgitter und Braunschweig in den Jahren 2021 und 2022 insgesamt vier schlafende und teils alkoholisierte Frauen in einer Wohnung vergewaltigt beziehungsweise sexuelle Handlungen an ihnen vorgenommen haben. Derzeit sitzt der 33-Jährige in Untersuchungshaft. Ein Urteil in dem Verfahren soll im November fallen.

