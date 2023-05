Stand: 08.05.2023 07:18 Uhr Vorwurf Körperverletzung: Polizist in Göttingen vor Gericht

Vor dem Amtsgericht in Göttingen muss sich ab heute ein Polizist verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Körperverletzung im Amt vor. Der Angeklagte soll einem Mann im Juli vor zwei Jahren mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. In der Fußgängerzone von Göttingen wollten Polizisten zum damaligen Zeitpunkt die Personalien eines Betrunkenen feststellen, hieß es in der Anklage. Es sei daraufhin zur Rangelei gekommen. Als der Betrunkene bereits am Boden lag, soll ihn der angeklagte Beamte ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt haben. Bodycams zeichneten den Vorfall auf. Dem Polizisten droht eine Bewährungsstrafe von bis zu neun Monaten.

