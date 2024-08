Vorsicht auf den Straßen: Rüben- und Maisernte startet

Stand: 28.08.2024 13:17 Uhr

Die Zuckerrüben- und Maisernte im Nordzucker-Werk in Schladen (Landkreis Wolfenbüttel) beginnt am Donnerstag. Der Landkreis warnt nun Autofahrer zur Vorsicht im Verkehr. Das liegt an den Landmaschinen.