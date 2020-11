Vorsfelde: Tötungsdelikt bei "Aktenzeichen XY ... ungelöst" Stand: 18.11.2020 15:39 Uhr Rund ein Jahr nach einer tödlichen Schießerei in Wolfsburg-Vorsfelde suchen die Staatsanwaltschaft Braunschweig und die Polizei Wolfsburg mit einer öffentlichen Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern.

Die beiden mutmaßlich verdächtigen albanischen Staatsbürger, der 30 Jahre alte Orgest K. und der 25-jähriger Eglis V., sind flüchtig. Heute Abend wird der Fall in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst", Sendebeginn um 20.15 Uhr, aufgegriffen.

Gewalttat im kriminellen Milieu?

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurden am 13. August 2019 zwei stark blutenden Männer im Alter von 20 und 31 Jahren nach dem Eingang eines Notrufs in Vorsfelde gefunden. Der 20-Jährige starb noch in der Nacht in einer Braunschweiger Klinik an einer Schussverletzung. Der zweite Verletzte überlebte die Tat. Die Ermittler gehen von einer Gewalttat im kriminellen Milieu aus.

