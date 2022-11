Stand: 03.11.2022 12:51 Uhr Vorsfelde: Männer auf E-Scootern greifen Autofahrerin an

Am Mittwochabend ist eine 42-jährige Autofahrerin in Vorsfelde, einem Ortsteil von Wolfsburg, in der Amtsstraße von einem unbekannten E-Scooter-Fahrer angegriffen worden. Das teilte die Polizei mit. Gegen 22.14 Uhr standen demnach zwei Männer mit grünen E-Scootern auf der Fahrbahn. Die Autofahrerin bat diese, ihr Platz zu machen. Daraufhin sei eine der beiden Personen an das Fahrzeug herangetreten, habe die Fahrertür geöffnet und die 42-Jährige angegriffen. Die Frau wehrte sich mit einem Abwehr-Spray. Bei dem Angriff wurde die 42-Jährige dennoch leicht verletzt. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohnende, Passanten oder Autofahrende etwas beobachtet haben und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (05361) 46 460.

