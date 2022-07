Stand: 15.07.2022 12:14 Uhr Vorsfelde: Fünfjährige wird bei Verkehrsunfall verletzt

Am Donnerstagabend ist im Wolfsburger Ortsteil Vorsfelde ein fünfjähriges Mädchen von einer 20 Jahre alten Golf-Fahrerin angefahren und leicht verletzt worden. Die junge Frau war laut Polizei mit ihrem Golf in Richtung Brechtorf unterwegs. In Höhe eines Discounters überquerte das Mädchen auf einem Roller in Begleitung ihrer Mutter die Straße. Dabei erfasste die Golf-Fahrerin die Fünfjährige, die von ihrem Roller geschleudert wurde. Das leicht verletzte Mädchen wurde zusammen mit der Mutter, die unter Schock stand, mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Die Polizei hofft auf Zeugen, die den Unfall gesehen haben und Angaben zu dem Hergang machen können. Hinweise werden von der Polizeistation Vorsfelde unter der Telefonnummer (05363) 80 97 00 entgegen genommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 15.07.2022 | 13:30 Uhr