Vorfall mit Verletzter: Gipssteinbruch darf wieder Sprengen

Nach einem Zwischenfall im Gipssteinbruch in Osterode darf dort wieder gesprengt werden. Das hat das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) unter Auflagen genehmigt. Künftig sollen demnach filzähnliche Planen verhindern, dass bei Explosionen Gesteinsteile umherfliegen. Als Anfang September in dem Gipstagebau im Harz gesprengt wurde war ein Stein in das Fenster eines nahe gelegenen Bürogebäudes geschleudert worden. Eine Mitarbeiterin wurde durch Glassplitter verletzt.

VIDEO: Nach Unfall: Osteroder Gipssteinbruch sprengt unter Auflagen (1 Min)

