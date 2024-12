Von Wolfsburg nach Mexiko: Will VW die Golf-Produktion verlagern? Stand: 13.12.2024 10:19 Uhr Volkswagen steckt in der Krise. Während die Verhandlungen über ein Sparprogramm laufen, machen Berichte über eine etwaige Verlagerung der Golf-Produktion ins Ausland die Runde.

Konkret geht es um das Stammwerk in Wolfsburg, wo unter anderem der VW Golf und der Golf Variant gebaut werden. Wie die Nachrichtenagentur dpa aus Konzernkreisen erfuhr, diskutiert das VW-Management derzeit eine Verlagerung der Produktion des Golfs nach Mexiko. Demnach handelt es sich um eines von mehreren möglichen Zukunftsszenarien. Eine finale Entscheidung sei noch nicht getroffen worden, hieß es. VW wollte die Informationen nicht kommentieren. Zuerst hatte das "Handelsblatt" berichtet.

Betriebsrat spricht von "Spekulationen"

Ein Sprecher des Betriebsrats bezeichnete die Meldung am Mittwoch als "Spekulation, die weit von möglichen Beschlussfassungen entfernt" sei. Traditionell entscheidet der Konzern in der sogenannten Planungsrunde, wie die Produktion neuer Fahrzeugmodelle auf die weltweit mehr als 100 Fabriken aufgeteilt wird. Derzeit wird der Golf nur in Wolfsburg produziert. In Mexiko besitzt VW bereits ein Werk in Puebla, in dem in der Vergangenheit der Käfer gebaut wurde. Mexiko gilt als kostengünstiger als Deutschland.

Zähes Ringen um Kostensenkungen

Volkswagen steckt derzeit in einer tiefen Krise. Management und Arbeitnehmervertreter ringen in zähen Tarifverhandlungen um Kostensenkungen. Dabei geht es insbesondere um Arbeits- und Fabrikkosten, mögliche Kündigungen und Werksschließungen. Auch die Aufteilung der Arbeit auf die verschiedenen Werke ist diesmal Teil der Tarifgespräche. Die nächste Verhandlungsrunde steht Anfang kommender Woche an.

