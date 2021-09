Stand: 20.09.2021 11:40 Uhr Von Auto erfasst: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) ist ein 50 Jahre alter Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Mittlerweile soll es dem Mann besser gehen. Der 50-Jährige war am Freitagabend mit einem abbiegenden Auto nahe der B27 zusammengestoßen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass die 59 Jahre alte Fahrerin den Motorradfahrer übersehen hatte. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision zerstört. Die Beamten schätzen den Schaden auf 35.000 Euro.

