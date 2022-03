Volkswagen steigert Gewinn trotz Corona und Chipmangels Stand: 15.03.2022 11:03 Uhr Nach den pandemiebedingten Ausfällen hat VW das Geschäft mit der Kernmarke Volkswagen im vergangenen Jahr wieder stark gesteigert. Der Gewinn hat sich dem Konzern zufolge mehr als verfünffacht.

Unter dem Strich stehen im Geschäftsbericht für Volkswagen 2021 rund 2,5 Milliarden Euro, im Jahr zuvor lag der Gewinn bei rund 450 Millionen Euro. Der Umsatz der Hauptsparte VW Pkw legte von etwa 71,1 Milliarden auf 76,1 Milliarden Euro zu, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht weiter hervorgeht. Der Absatz sank demnach von 2.835.000 auf 2.719.000 Fahrzeuge. Die leichten VW-Nutzfahrzeuge aus Hannover konnten ihren Verlust von 454 Millionen Euro (2020) wieder in einen überschaubaren Betriebsgewinn von 73 Millionen Euro drehen. Möglich wurde das Jahresergebnis trotz erheblicher Probleme wegen der Chipkrise durch Milliarden-Einsparungen, höhere Fahrzeugpreise und Sanierungserfolge in mehreren Regionen der Welt.

VIDEO: Volkswagen stellt Russland-Geschäft ein (2 Min)

Geschäfte in Süd- und Nordamerika laufen besser

Auf dem südamerikanischen Markt etwa sei der Marke die Ertragswende gelungen, wie der VW-Konzern weiter mitteilte. Der Autobauer hatte dort jahrelang Verluste gemacht. Auch in den nordamerikanischen Staaten - USA, Kanada und Mexiko - sei Volkswagen nach mehreren Jahren wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. In Europa zahle sich die Elektroauto-Offensive inzwischen aus, und auf seinem größten Markt in China sei der Konzern nach wie vor profitabel und mit einem Marktanteil von 16 Prozent in einer starken Position. "Der Konzern hätte 2021 deutlich mehr Fahrzeuge verkaufen können, konnte die hohe Nachfrage aufgrund der Halbleiterknappheit aber nicht bedienen", erklärte VW. Das Betriebsergebnis der Joint-Venture-Gesellschaften in China sackte demnach um 17 Prozent ab auf 3,0 Milliarden Euro.

Halbleitermangel mindestens bis zum Sommer

Die Corona-Pandemie habe weiterhin Auswirkungen auf die Geschäfte, so der Konzern. Zuletzt sei aber besonders die "eingeschränkte Fahrzeugverfügbarkeit infolge des Halbleitermangels" belastend gewesen. Erneut fielen Schichten in den Werken aus, Kurzarbeit war die Folge. VW rechnet damit, dass die Elektronik-Knappheit noch mindestens bis in die zweite Jahreshälfte anhält. Viele Kunden müssen lange auf ihren Wagen warten, für etliche Modelle gibt es einen vorläufigen Bestellstopp.

VW-Chef Diess: "Wir sind voll auf Kurs"

Mit Blick auf den Umbau des Konzerns hin zu Elektromobilität zeigte sich der VW-Vorstandsvorsitzende Herbert Diess zufrieden: Europas führender Autokonzern komme voran mit dem Ziel profitableren Wachstums durch einheitliche Fahrzeugarchitekturen sowie Plattformen für Software und Mobilitätslösungen. "Wir sind voll auf Kurs, um künftige Profitpools zu erschließen, und fest entschlossen, die Zukunft der Mobilität zu gestalten", sagte Diess.

Ukraine-Krieg könnte folgenreicher als Pandemie werden

Im laufenden Jahr blickt VW vor allem wegen des Krieges in der Ukraine auf große Unsicherheiten. Konzernchef Herbert Diess befürchtet, dass auch die weltwirtschaftlichen Folgen im Fall einer länger dauernden militärischen Auseinandersetzung noch schwerer sein könnten als bei der Covid-19-Pandemie. Dennoch zeigte er sich zuversichtlich: VW habe seine Widerstandsfähigkeit in den vergangenen Jahren verbessert und werde auch diese Krise bewältigen.

Weitere Informationen Zulieferer leiden unter Produktionsausfällen bei Volkswagen Der Ukraine-Krieg zwingt VW zu Pausen in einzelnen Werken. Deshalb storniert der Konzern Aufträge an Zulieferer. (15.03.2022) mehr VW-Konzern: Hohes Gewinnplus 2021 trotz Chipkrise Volkswagen hat 2021 trotz Krise 15,4 Milliarden Euro Gewinn gemacht - das sind fast 75 Prozent mehr als im Vorjahr. (11.03.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 15.03.2022 | 11:00 Uhr