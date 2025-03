Volkswagen ruft Fahrzeuge zurück - wegen fehlerhafter Airbags Stand: 10.03.2025 13:53 Uhr In Nutzfahrzeugen von VW sind nach Angaben des Konzerns fehlerhafte Airbags verbaut worden. Es bestehe Lebensgefahr, teilte der Autobauer am Montagmorgen auf seiner Webseite mit.

Grund sind demnach fehlerhafte Airbags der Firma Takata. Wenn bei einem Unfall der Airbag ausgelöst wird, kann dem Konzern zufolge beim Zünden des Gasgenerators ein deutlich zu hoher Druck entstehen. Dies könne dazu führen, dass Metallstücke in den Innenraum des Fahrzeugs geschleudert werden, heißt es auf der Webseite. "Dies kann zu schweren Verletzungen und im schlimmsten Fall zum Tod führen", warnt VW. Der Autobauer fordert Besitzer auf, sich bei Volkswagen-Partnern zu melden, um Fahrzeugteile austauschen zu lassen. Die Airbags seien in Nutzfahrzeugen aus den Jahren 2005 bis 2018 verbaut worden. Ob ein Fahrzeug betroffen ist, lässt sich auf der VW-Webseite prüfen. Weitere Informationen lesen Sie hier in Kürze...

Schlagwörter zu diesem Artikel VW