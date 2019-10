Stand: 30.10.2019 08:42 Uhr

Volkswagen macht mehr Gewinn als im Vorjahr

Der Volkswagenkonzern legt heute seine Zahlen zum dritten Quartal vor. Branchenkenner gehen davon aus, dass die Wolfsburger zwischen Juli und September ihre guten Werte aus dem Vierteljahr davor noch einmal verbessern konnten. Einige Daten zum dritten Quartal sind bereits bekannt: Im September konnte VW 9,2 Prozent mehr Fahrzeuge verkaufen.

Videos 03:10 NDR Fernsehen: Hallo Niedersachsen VW Golf 8: Der letzte seiner Art? NDR Fernsehen: Hallo Niedersachsen Die achte Generation: VW hat in Wolfsburg mit Jogi Löw die Produktion des neuen Golf präsentiert. Als Elektroauto gibt es den Golf nicht – aber digital vernetzt soll er sein. Video (03:10 min)

Weniger Aufwendungen für Dieselskandal

Zudem bekomme VW die Kosten zur Aufarbeitung des Dieselskandals besser in den Griff, heißt es. So gingen Aufwendungen für juristische Verfahren von 2,4 Milliarden Euro über die drei ersten Quartale 2018 auf 1,3 Milliarden Euro in diesem Jahr zurück.

Umsatz steigt um 6,9 Prozent

Zwischen Januar und September dieses Jahres stieg das Betriebsergebnis vor Sondereinflüssen um 11,2 Prozent auf 14,8 Milliarden Euro, wie das Unternehmen vorab mitteilte. Der Umsatz wuchs um 6,9 Prozent auf 186,6 Milliarden Euro.

Wichtige Neuerungen etwa bei der E-Mobilität oder der Markteintritt des Golf 8 werden erst später erfasst.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.10.2019 | 08:00 Uhr