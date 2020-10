Volkswagen macht im dritten Quartal wohl wieder Boden gut Stand: 28.10.2020 20:25 Uhr Der Wolfsburger Autobauer Volkswagen legt am Donnerstag seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal vor. Experten sehen einen Aufwärtstrend.

In den drei Monaten von Juli bis September lag der VW-Konzern bei den weltweiten Auslieferungen mit 2,61 Millionen Fahrzeugen nur noch gut ein Prozent unter dem Vorjahreswert. Angesichts der Corona-Krise wird bei Umsatz und Ergebnis zwar noch mit Rückgängen gerechnet. Nach dem Milliarden-Verlust im Frühjahr dürfte vor Zinsen und Steuern aber wieder ein Milliarden-Gewinn abfallen. Auch viele andere Unternehmen aus der Branche konnten zuletzt wieder bessere Zahlen melden.

Diess strebt für Gesamtjahr Gewinn an

Mit Spannung wird erwartet, wie das Management um Vorstandschef Herbert Diess die Situation angesichts steigender Corona-Fallzahlen in Europa und Amerika einschätzt. Zuletzt hatte Diess auf der Hauptversammlung Ende September betont, dass im Gesamtjahr auf jeden Fall ein operativer Gewinn erwirtschaftet werden soll. Die VW-Nutzfahrzeugholding Traton hat bereits Eckdaten vorgelegt und sich überrascht gezeigt, wie stark die Erholung an den Märkten für Lkw und Busse ausgefallen war. Bei den großen VW-Marken MAN und Scania will das Management allerdings dennoch Tausende Arbeitsplätze streichen, um die Kosten zu senken.

Weitere Informationen Corona-Pandemie: VW macht Milliarden-Verlust Volkswagen hat durch die Corona-Pandemie im ersten Halbjahr 2020 einen Milliarden-Verlust gemacht. Ein Grund ist der Produktionsausfall im März und April. (30.07.2020) mehr Weniger Gewinn: VW schwächelt wegen Corona-Krise Für das laufende Geschäftsjahr stellt sich VW wegen der Corona-Pandemie auf schlechtere Zahlen ein. Im Frühjahr sank der Gewinn vor Steuern von 4,1 Milliarden auf 0,7 Milliarden Euro. (29.04.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 29.10.2020 | 06:30 Uhr