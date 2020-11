Volkswagen feiert mit Festakt 75 Jahre Mitbestimmung Stand: 27.11.2020 10:10 Uhr Der VW-Betriebsrat feiert heute mit einem Festakt den 75. Jahrestag der Mitbestimmung im Wolfsburger Werk. Altbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) soll bei der Online-Veranstaltung eine Rede halten.

Von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ist eine Grußbotschaft geplant. Das Event soll Corona-bedingt live im Internet übertragen werden. Mit der Feierstunde wird darin erinnert, dass sich an diesem Tag vor genau 75 Jahren bei Volkswagen die erste Vertretung der Belegschaft konstituiert hatte.

VW will für Software-Experten attraktiv werden

"Betriebsratsarbeit bei VW beeinflusst unternehmerische Entscheidungen aktiv und treibt immer wieder eigene, innovative Lösungen voran", sagte Betriebsratschef Bernd Osterloh vor dem Jubiläum. Im Wettrennen um Digitalisierung und E-Mobilität sieht der Betriebsratschef das Unternehmen inzwischen besser gerüstet: "Ich habe keine Angst vor Elon Musk", so Osterloh im Interview mit dem NDR wörtlich. Der VW-Betriebsrat arbeitet zurzeit an einem Tarifvertrag, der Volkswagen als Arbeitgeber für Software-Experten attraktiv machen soll. Diese werden von allen Autoherstellern umworben, da die Informationstechnologie in Autos zunehmend eine Schlüsselrolle spielt.

Konzern setzt auf mehr Eigenentwicklungen

Volkswagen müsse in diesem Wettbewerb nicht nur mit einem guten Gehalt, sondern vor allem mit viel Flexibilität für die Arbeitnehmer punkten, so Osterloh. Der VW-Konzern will künftig statt zehn bis zu 60 Prozent seiner Software selbst entwickeln. Nicht zuletzt beim Verkaufsstart des ID.3 in diesem Jahr hatte sich gezeigt, dass es in dem Bereich Nachholbedarf gibt.

