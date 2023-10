Stand: 12.10.2023 08:01 Uhr Volkswagen baut bald keinen Up mehr

Der Volkswagen-Konzern stellt die Produktion seines Kleinwagens Up in Kürze ein. Markenchef Thomas Schäfer hat das Aus für das Modell mit neuen Regeln für die Cyber-Security in Neuwagen ab 2024 begründet. Nach EU-Vorschriften müssen dann bestimmte Assistenz- und Sicherheitssysteme in Neuwagen vorhanden sein. Eine neue Elektronik-Architektur für den kleinen Up zu integrieren, sei zu teuer, so Schäfer. Der Up und der Elektro-Up werden im VW-Werk in Bratislava in der Slowakei gebaut. Im vergangenen Jahr wurden dort rund 33.000 Up und E-Up produziert, im Jahr davor gut 75.000. Damit ist noch im vierten Quartal des Jahres Schluss.

