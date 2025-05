Stand: 19.05.2025 15:11 Uhr Volksverhetzende Rufe bei Weinfest in Wolfenbüttel?

Bei einem Weinfest in Wolfenbüttel soll eine Gruppe von fünf bis sieben Personen am Freitagabend "Sieg Heil" und "Ausländer raus" gerufen haben. Das berichtete die Polizei am Montag. Ein Mann soll außerdem einen Polizisten beleidigt haben. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Den Angaben zufolge sind gegen die Beschuldigten Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung, dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Beleidigung eingeleitet worden. Weil das Weinfest gut besucht war, geht die Polizei davon aus, dass viele Gäste die Äußerungen mitbekommen haben. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

