Volkstrauertag: Niedersachsen gedenkt Kriegsopfern Stand: 14.11.2021 08:43 Uhr Anlässlich des Volkstrauertages gedenken heute Menschen in Niedersachsen der Kriegstoten und der Opfer von Gewalt. Der Fokus liegt auf dem Überfall der Deutschen auf die Sowjetunion vor 80 Jahren.

Heute wehen die Flaggen an öffentlichen Gebäuden auf Halbmast, zum Beispiel in Osnabrück. In Emsbüren im Emsland stellt ein Aktionskreis zwölf neue Gedenkstehlen vor. Dort können Besucher mit dem Handy Interviews mit Kriegsüberlebenden abrufen. Diese sollen vor allem junge Menschen daran erinnern, dass Frieden nicht selbstverständlich ist.

Kranzniederlegungen und Gedenkstunden

Die Stadt Göttingen lädt zu einer Gedenkstunde im Alten Rathaus ein. Auch im Rathaus in Hannover gibt es eine Gedenkstunde, zu der Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) angekündigt ist. Zudem sind Kranzniederlegungen am Mahnmal Aegidienkirche geplant.

Wandel in der Gedenkkultur

In ganz Niedersachsen halten Kirchengemeinden Gottesdienste ab und legen Kränze nieder. An vielen Veranstaltungen beteiligt sich der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Landesgeschäftsführer Roland Behrmann sieht einen Wandel in der Gedenkkultur: Viele Zeremonien würden zunehmend ihren militärischen Charakter verlieren.

Zentrale Gedenkveranstaltung in Helmstedt

Der Volkstrauertag wird alljährlich zwei Sonntage vor dem ersten Advent begangen. Die zentrale Gedenkveranstaltung für Niedersachsen fand bereits am Sonnabend in Helmstedt bei Braunschweig statt. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) erinnerte an den Zweiten Weltkrieg speziell in Ost- und Südosteuropa mit Millionen Toten.

