Stand: 06.11.2020 14:20 Uhr Vogelspinne in Wohngebiet gesichtet: Wer ist der Besitzer?

Der Landkreis Peine sucht den Besitzer einer Vogelspinne. Eine Anwohnerin habe das Tier in einem Wohngebiet in Woltorf gesichtet, teilte der Kreis am Freitag mit. Für Menschen ist die Vogelspinne relativ ungefährlich. Sollte jemand das Tier sehen, empfiehlt der Landkreis, einen Eimer über es zu stülpen und die Polizei zu informieren. Der Halter werde dringend aufgefordert, sich in das Wohngebiet "Zum Waterstaken" auf die Suche nach seiner Vogelspinne zu begeben und das Tier einzufangen.

