Stand: 25.01.2022 08:57 Uhr Vogelgrippe: Wolfsburg verhängt Stallpflicht

Wegen der Vogelgrippe gilt seit Dienstag auch in Wolfsburg eine Stallpflicht für Geflügel. Wie die Stadt mitteilte, betrifft das alle in Wolfsburg gehaltenen Geflügelarten, wie Hühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten oder Gänse. Die Stallpflicht soll verhindern, dass das Virus in Nutzgeflügelbestände einschleppt wird. Es handelt sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme. Bisher sei es zu keinem nachgewiesenen Ausbruch der Geflügelpest im Wolfsburger Stadtgebiet gekommen.

