Stand: 14.01.2024 17:34 Uhr Vierstellige Nebenkosten: Etliche Mieter legen Widerspruch ein

Mehrere Bürgerinitiativen aus Göttingen haben gemeinsam mit dem Mieterverein einen Widerspruch gegen die hohen Nebenkostenforderungen der LEG Wohnen NRW GmbHformuliert. Diesen haben am Montagabend zahlreiche Mieter im Nachbarschaftszentrum Göttingen-Grone unterschrieben. Sie fordern Rechnungsbelege für die hohen Kosten. Eine neu gebildete Prüfgemeinschaft aus Mieterverein, Initiativen und Mietern will die Belege kontrollieren. Die Düsseldorfer Vermietergesellschaft hatte Ende 2023 Nachzahlungen in Höhe von 1.600 bis 9.000 Euro gefordert. Das Unternehmen räumt ein, dass die Kosten stark von den Vorjahren abweichen und will deshalb die Heizkostenverteiler kontrollieren. Derzeit sind die Forderungen laut LEG Wohnen ausgesetzt. Es könne auch kein Betrag eingezogen oder ein Mieter abgemahnt werden, so eine LEG-Sprecherin.

VIDEO: Horrende Nebenkosten: Göttinger Mieter wehren sich (09.01.2024) (1 Min)

Weitere Informationen Vierstellige Nebenkosten verunsichern Mieter in Göttingen Die LEG Wohnen fordert von ihren Mietern kurz vor Weihnachten hohe Nebenkosten. Viele Mieter wollen das nicht hinnehmen. (21.12.23) mehr

