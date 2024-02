Stand: 04.02.2024 14:30 Uhr Vier Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß zweier Autos

Vier Menschen sind am Samstag bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der B244 bei Helmstedt schwer verletzt worden - ein 57-Jähriger schwebte zunächst in Lebensgefahr. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 57-Jährige allein in seinem Auto unterwegs. In dem entgegenkommenden Fahrzeug befanden sich laut Polizei der 19 Jahre alte Fahrer sowie zwei 29 und 49 Jahre alte Mitfahrer. Alle Beteiligten wurden bei dem Unfall in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Alle wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Bundesstraße blieb für rund dreieinhalb Stunden voll gesperrt. Die Unfallursache war nach Auskunft der Polizei zunächst unklar und auch, welcher Fahrer mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min