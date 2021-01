Vier Blindgänger in Göttingen: um 23.15 Uhr wird gesprengt Stand: 30.01.2021 22:52 Uhr Den Kampfmittelbeseitigungsdienst erwartet eine lange Nacht. Am Abend endeckte das Team einen vierten Blindgänger um die Godehardstraße in Göttingen. Damit haben sich alle Verdachtspunkte bestätigt.

Bei den Blindgängern handelt es sich nach Angaben der Stadt um Zehn-Zentner-Bomben mit Langzeitzündern, die sich nicht entschärfen lassen. Alle müssen deshalb kontrolliert gesprengt werden. Gegen 23.15 Uhr wollen die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes die Detonation auslösen. Das teilte die Stadt am Abend mit. Anwohnerinnen und Anwohner im Umkreis bis zu 1.250 Meter um das Evakuierungsgebiet sind aufgerufen, sich zum eigenen Schutz in ihre Wohnungen zu begeben. "Trotz des Schutzwalls um die Fundstellen können Splitter weit fliegen", hieß es. Zusätzlich zu Überseecontainern, die um die Fundstellen aufgestellt sind, wurden riesige Wassersäcke gefüllt, um die Detonation abzufangen.

Geduld und Vorsicht, um ein Unglück zu verhindern

Der erste Blindgänger liegt am Leineufer, der zweite und der dritte in einem Wohngebiet vor einer Kirche. Die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes haben die Stellen abgesichert, Schäden an Gebäuden sind beim Sprengen aber nicht auszuschließen. Um den Fundort am Fluss wurde vergangene Wochen eine Wand aus tonnenschweren Überseecontainern aufgestellt. Sie sollen beim Sprengen die Druckwelle ins Leinebett lenken, weg von den Wohngebäuden dahinter, erläuterte Sprengmeister Thorsten Lüdeke im Vorfeld. Die Kirche und die anderen Gebäude sollen mit über 40 Tonnen schweren Wassersäcken geschützt werden, so Lüdeke. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst geht mit viel Geduld und Vorsicht vor, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, auch um ein Unglück wie im Jahr 2010 zu verhindern. Damals war in Göttingen eine Zehn-Zentner-Bombe unkontrolliert explodiert, drei Sprengmeister starben..

8.300 Menschen mussten Häuser im Sperrgebiet verlassen

Rund 8.300 Menschen mussten am Sonnabendmorgen ihre Häuser und Wohnungen in dem Sperrgebiet in der Weststadt verlassen. Es umfasst einen Radius von 1.000 Metern rund um die Fundorte in der Nähe der Godehardstraße. Polizei und Technisches Hilfswerk (THW) setzten Drohnen mit Wärmebildkamera ein, um zu überprüfen, dass sich niemand mehr in dem Gebiet aufhielt. Weil anschließend jedoch zweimal Radfahrer entlang der Leine gesichtet wurden, mussten die Sprengmeister ihre Arbeit unterbrechen.

Eigene Corona-Regeln für Zusammenkünfte

Wegen des erwartbar langen Einsatzes hatte die Stadt die Anwohner aufgerufen, sich um eine Unterkunft außerhalb der Sperrzone zu bemühen - etwa im privaten Umfeld oder in einem Hotel. Aufgrund der besonderen Situation hatte das Land Niedersachsen die Corona-Regeln im Hinblick auf Bombenentschärfungen und Evakuierungen ergänzt. Wer das Gebiet verlassen muss, darf auch mit mehreren Personen in einem anderen Haushalt unterkommen. Davon machten offenbar die meisten Betroffenen Gebrauch. In den Evakuierungszentren der Stadt hielten sich am Abend lediglich 280 Menschen auf. Die Stadt achtete eigenen Angaben zufolge auf eine "pandemiegerechte" Unterbringung.

Umleitungen und Schienenersatzverkehr für Züge

Im Sperrbezirk befindet sich auch der Göttinger Bahnhof, der seit Sonnabendfrüh gesperrt ist. Im Fernverkehr der Deutschen Bahn ist dadurch die wichtige Nord-Süd-Verbindung gesperrt. ICE-Züge aus Kiel über Hamburg und Hannover nach Süden werden umgeleitet und verspäten sich nach Angaben der Bahn um eine Stunde. ICE-Züge von Berlin nach Frankfurt am Main fallen weitgehend aus. Im Nahverkehr setzt die Bahn ab Northeim Busse als Ersatz ein. Die Strecken-Sperrung gilt, so lange die Arbeiten laufen.

