Vienenburg: Brückenschlag über die Oker geschafft Stand: 23.12.2024 12:10 Uhr Der Neubau der Brücke auf der B241 soll Vienenburg mit Goslar verbinden. Wegen starken Windes wurde der Brückenschlag am Mittwoch gestoppt. Am Donnerstag wurde Vollzug gemeldet.

Der Brückenschlag über die Oker ist geschafft, wie Frank Rüffer von der niedersächsichen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Goslar am frühen Donnerstagabend auf Anfrage des NDR Niedersachsen mitteilte. Ein Schwerlastkran hat am Donnerstag die mehr als 200 Tonnen schwere Stahlkonstruktion schrittweise an ihren Platz bugsiert. Es würden zwar noch drei Zentimeter fehlen, doch man könne davon sprechen, dass es geschafft sei, so Rüffer. Am Mittwoch konnte die neue Brücke nach Angaben der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr zwar bereits auf die die Verschubbahn gesetzt werden, doch weitere Arbeiten - für die ein Kran nötig ist - mussten wegen starker Windböen gestoppt werden. Auch am Donnerstag habe es starke Windböen gegeben. "Wir haben dem Wetter getrotzt", sagte Rüffer dem NDR.

B241 nach Goslar bleibt vorerst gesperrt

Bis die Okerbrücke für den Verkehr freigegeben wird, dauert es den Angaben zufolge bis Mai 2025. Bis dahin seien an der Brücke und der Straße noch abschließende Arbeiten nötig, heißt es. Die Bauarbeiten für die neue Okerbrücke hatten nach Angaben der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau 2022 begonnen. Das Vorhaben verzögerte sich mehrfach - unter anderem weil sich die Landesbehörde als Auftraggeberin und die zuständige Baufirma nicht in allen Punkten einig ware.

