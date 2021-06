Stand: 22.06.2021 12:25 Uhr Viele Testzentren im Osten Niedersachsens schließen

Wegen der sich entspannenden Corona-Lage in Niedersachsen machen im Osten des Landes die ersten Testzentren dicht. In Peine werden einige Testzentren Ende Juni schließen, darunter das als erstes eingerichtete Zentrum in den Peiner Festsälen. Es sei nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben, teilt der Landkreis mit. Im Landkreis Gifhorn schließen die Testzentren in Ehra und Steimbke. In Braunschweig wollen von etwa 50 Teststellen nur 15 weitermachen. Die Agentur Blome und Pilardy betreibt Testzentren in Braunschweig, Velpke, Peine, Gifhorn, Wolfsburg und Helmstedt. Sollte die Vergütung vom Bund wegen der Betrugsvorwürfe in Nordrhein-Westfalen deutlich sinken, werde man nur noch das Drive-In auf dem Messegelände in Braunschweig offen lassen und alle anderen schließen, sagte ein Firmensprecher.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

