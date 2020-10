Stand: 02.01.2017 14:55 Uhr Viel zu tun für die Göttinger Weltraumforscher

Das vergangene Jahr war mit dem Ende der "Rosetta"-Mission ein überaus erfolgreiches für die Forscher des Max-Planck-Institutes für Sonnensystemforschung in Göttingen. Doch ein großer Teil der Arbeit steht noch bevor. Zwar hätten die Wissenschaftler schon einige der Daten der Raumsonde und ihres Mini-Labors "Philae" ausgewertet, sagt Ulrich Christensen. Doch die detaillierte Auswertung, die "Ernte im großen Stil", folge erst jetzt, so der Forscher. Es seien so viele Daten gesammelt worden, dass die Analyse sicherlich noch Jahre dauern werde.

Ein Blick hinter die Ringe

Ein weiteres gemeinsames Projekt der Göttinger mit der europäischen Raumfahrtbehörde ESA und der US-Raumfahrtbehörde NASA ist die Saturnsonde "Cassini". Sie soll im September kontrolliert auf dem Saturn zum Absturz gebracht werden. Laut Christensen soll mit der Sonde erstmals ein detaillierter Blick auf die Wolkendecke, die Atmosphäre und das Magnetfeld des Planeten möglich sein. Vor allem die Analyse des Magnetfeldes, bisher immer nur der Ferne möglich, gilt als Höhepunkt. Zum ersten Mal könnten die Forscher genau bestimmen, wie schnell sich der Saturn dreht, so die Hoffnung. Außerdem soll die Sonde Erkenntnisse liefern, wie es eigentlich zwischen den Saturnringen und dem Planeten selbst aussieht.

Mars und Ceres im Fokus

Die Forscher wollen sich in diesem Jahr zudem auf die Fortführung der ExoMars-Mission vorbereiten. Nachdem die Landesonde "Schiaparelli" 2016 nicht ordnungsgemäß auf dem Mars landen konnte, soll erneut ein ferngesteuerter Mars-Rover mit Göttinger Technik zu unserem Nachbarplaneten geschickt werden. Außerdem gibt es noch eine Beteilligung der Max-Planck-Forscher an der Mars-Express-Mission und an der NASA-Raumsonde "Dawn", die den Kleinplaneten Ceres untersucht.

