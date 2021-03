Stand: 24.03.2021 11:23 Uhr VfL Wolfsburg rechnet mit Fußball an Ostern

Der VfL Wolfsburg rechnet trotz des verschärften Lockdowns über Ostern nicht mit einer Absage des Bundesliga-Heimspiels am Karsamstag gegen den 1. FC Köln. Eine Absage sei "unverhältnismäßig", da es keinen Zusammenhang zwischen dem Infektionsgeschehen und Spielen ohne Zuschauer gebe, sagte VfL-Geschäftsführer Michael Meeske dem Online-Portal Sportbuzzer. Die Landesregierung hatte sich für ein Verbot von Profisport an den Osterfeiertagen ausgesprochen. Aktuell befindet sich Wolfsburgs Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke nach einer Infektion in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie waren insgesamt zehn Personen beim VfL positiv getestet worden.

