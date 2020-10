Stand: 25.10.2020 12:33 Uhr VfL Wolfsburg appelliert an Fans: Im Stadion Maske tragen

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat vor dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld einen Appell an seine Fans gerichtet: Der Verein rief dazu auf, während des gesamten Spiels im Stadion den Mund-Nasen-Schutz zu tragen. "Hintergrund dieser eindringlichen Bitte ist die zuletzt auch in Wolfsburg und der Region deutlich gestiegene Zahl von Neuinfektionen mit dem Coronavirus", heißt es in der Bitte, die der Verein auf seiner Internetseite veröffentlichte. Darüber hinaus gelten, wie schon bei den vorherigen Spielen, die bekannten Hygieneregeln. Dazu zählt ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen, Husten- und Niesetikette, Handhygiene, Verzicht auf Körperkontakt, Begrenzung von zwei Personen in geschlossenen Räumen sowie die Empfehlung zur individuellen Anreise.

