Stand: 15.05.2023 09:14 Uhr Verwüstete Wohnung in Einbeck: Wasser läuft durch Fußboden

Verwüstung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses hat in Einbeck (Landkreis Northeim) zu einem Wasserschaden geführt. Am Sonntag bemerkte laut Polizei ein 42 Jahre alter Bewohner, dass Wasser aus der Wohnung über ihm in seine Wohnung tropft. Er rief daraufhin die Feuerwehr. Da der 40 Jahre alte Mieter der Wohnung darüber die Tür nicht öffnete, verschafften sich die Rettungskräfte zusammen mit der Polizei Zutritt zu der Wohnung. Der Mieter war nicht anwesend, seine Wohnung vollkommen verwüstet und die gesamte Inneneinrichtung zerstört. Dabei muss auch eine Wasserleitung beschädigt worden sein, vermutet die Polizei. Jedenfalls lief Wasser aus der Leitung auf den Boden - so viel, dass es bereits die darunterliegende Wohnung erreichte. Die Feuerwehr legte die Wasserleitung trocken, um weiteren Schaden zu verhindern. Die Schadenshöhe ist den Angaben zufolge noch nicht bekannt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 15.05.2023 | 09:30 Uhr