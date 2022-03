Verwechslung? Friedland ist nicht gleich Friedland Stand: 18.03.2022 17:00 Uhr Friedland bei Göttingen ist bundesweit bekannt für das dortige Aufnahmelager. Eine Verwechslung könnte der Grund dafür sein, dass ein anderes Friedland mehr Geflüchtete aufnehmen muss als erwartet.

Denn in der Kleinstadt Friedland bei Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern (MV) sind am Donnerstagabend statt der erwarteten drei Busse mit Geflüchteten aus der Ukraine mehr als doppelt so viele angekommen. Angemeldet waren rund 200 Geflüchtete, tatsächlich angekommen sind aber knapp 500 Menschen. Die Polizei musste bei der Verteilung der Flüchtlinge unterstützen. Die Helfer waren überrascht - und mussten improvisieren.

In Deutschland gibt es drei Friedlands

Warum so viele Busse wie geplant in Friedland angekommen sind, ist laut Polizei noch nicht geklärt. In der Vergangenheit hatte es aber Verwechslungen gegeben, in denen das größere Friedland im Landkreis Göttingen mit der Kleinstadt in MV verwechselt wurde. Laut dem Bürgermeister von Friedland in MV gibt es insgesamt zehn Städte, die bei ihrer Gründung Friedland hießen - drei davon befänden sich in Deutschland. Ob es wirklich eine Verwechslung gab, sei aber noch nicht geklärt. Die Unterlagen der Busfahrer hätten jedenfalls die korrekten Adressen ausgewiesen.

