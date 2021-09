Verwaltungsgericht stoppt drohende Abschiebung einer Frau Stand: 30.09.2021 14:21 Uhr Das Verwaltungsgericht Braunschweig hat die Abschiebung einer offenbar psychisch kranken Frau nach Russland ausgesetzt. Atteste des ärztlichen Dienstes hätten die Reiseunfähigkeit der Frau belegt.

Der Flüchtlingsrat Niedersachsen hatte nach eigenen Angaben einen Anwalt eingeschaltet, weil der Landkreis Peine die Abschiebung trotz gesundheitlicher Probleme der Frau durchsetzen wollte. Das niedersächsische Innenministerium hatte die Ausweisung angeordnet. Daraufhin war die Frau am 21. September in Abschiebehaft genommen worden. Mit der Entscheidung des Verwaltungsgerichts sei die Frau entlassen worden.

Notwendige Anschlussbehandlung nicht gesichert

Nach Angaben des Flüchtlingsrates lebt die Betroffene seit etwa 20 Jahren in Deutschland. Sie leide an vielfachen körperlichen und psychischen Krankheiten und habe sich deshalb wiederholt in ambulante und stationäre Behandlung begeben müssen. Eine Ärztin der Justizvollzugsanstalt hatte die Frau bis mindestens zum 10. November für nicht reisefähig erklärt. Zudem sei die zwingend notwendige Anschlussbehandlung nicht gesichert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.09.2021 | 15:00 Uhr