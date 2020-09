Stand: 03.09.2020 17:01 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Verwaltungsgericht erlaubt Messe in Braunschweig

Die für das kommende Wochenende geplante Jobmesse in Braunschweig kann stattfinden. Das hat das Verwaltungsgericht entschieden. Für eine zweite Messe in Oldenburg steht das Urteil noch aus. Der Veranstalter hat in beiden Städten per Eilverfahren geklagt. Seiner Ansicht nach hatte die Landesregierung zu kurzfristig ein Verbot von Messen aufgrund der Corona-Pandemie verlängert. Die Stadt Braunschweig kann gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts noch Beschwerde einlegen.

