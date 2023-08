Stand: 17.08.2023 08:01 Uhr Verurteilter Ex-Polizeichef Podehl will Pension behalten

Der ehemalige Polizeichef von Wolfsburg will die Streichung seiner Pension nicht hinnehmen. Wie das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht in Lüneburg dem NDR mitteilt, hat Hans-Ulrich Podehl Berufung gegen ein Urteil des Braunschweiger Verwaltungsgerichts eingelegt. Das hatte dem 67-Jährigen Ende Juni das Ruhegehalt aberkannt, weil er während seiner Dienstzeit einer Beamtin des Landeskriminalamtes einen Job gegen Sex angeboten hatte. Podehl war im September 2019 vom Landgericht Braunschweig wegen Bestechlichkeit zu einer Geldstrafe in Höhe von 11.400 Euro verurteilt worden.

