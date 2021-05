Stand: 04.05.2021 07:49 Uhr Versuchter Totschlag: Verdächtiger bei Einbruch verhaftet

Eine Woche nach einem versuchten Totschlag in Wolfsburg ist der mutmaßliche Tatverdächtige festgenommen worden. Polizeibeamte konnten den 19-Jährigen stellen, als er mit einem Komplizen in eine Schule einbrechen wollte. Der Mann soll bei einem Streit eine 29 Jahre alte Bekannte lebensgefährlich verletzt haben. Nach einer Operation ist die Frau mittlerweile außer Lebensgefahr. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Der 19-Jährige kam in Untersuchungshaft.

