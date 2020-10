Versuchter Mord in Göttingen? Zwei Jugendliche in U-Haft Stand: 26.10.2020 14:45 Uhr Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen versuchten Mordes gegen eine 15-Jährige und einen 16-Jährigen. Sie sollen versucht haben, einen 15 Jahre alten Bekannten in Göttingen zu töten.

Die Tat ereignete sich nach Angaben der Ermittler bereits in der Nacht zu Sonnabend. Gegen 3.35 Uhr sollen die beiden Jugendlichen den 15-Jährigen in der Nähe des Gartetalbahnhofs vermutlich unvermittelt attackiert haben. Das Opfer wurde nach Angaben der Polizei vom Montag mit einem unbekannten scharfen Gegenstand im Bereich des Kopfes und des Oberkörpers massiv verletzt. Die Tatverdächtigen und das Opfer hätten sich gekannt. Angaben zum Motiv machten die Ermittler zunächst nicht. Die beiden Jugendlichen hätten sich bislang nicht zu dem Geschehen geäußert und ließen sich von Anwälten vertreten.

Opfer setzte selbst den Notruf ab

Nach der Attacke konnte der 15-Jährige laut Polizei flüchten und die Polizei alarmieren. Rettungskräfte brachten ihn mit potenziell lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei konnte die mutmaßlichen Täter kurz darauf in einer Wohnung in der Nähe des Tatorts festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der zuständige Haftrichter am Amtsgericht Göttingen am Sonntagnachmittag Haftbefehl. Die beiden Tatverdächtigen wurden in verschiedenen Gefängnissen untergebracht. Die 14-köpfige Mordkommission "Garte" soll nun die Hintergründe der Tat aufklären. Die Polizei ruft Zeugen auf, sich unter der Telefonnummer (0551) 491 21 15 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 26.10.2020 | 15:30 Uhr