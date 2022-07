Stand: 17.07.2022 15:05 Uhr Versuchte Tötung eines Polizisten: Prozessauftakt in Göttingen

Am Montag beginnt der Prozess vor dem Göttinger Landgericht gegen einen 26-Jährigen, der im Januar dieses Jahres beinahe einen Polizisten getötet haben soll. Der junge Mann war mit einem teuren Wagen auf der A7 unterwegs. Das Auto soll er zuvor mit drei Komplizen in Förste bei Osterode (Landkreis Göttingen) gestohlen haben. Zivile Polizisten hatten den 26-Jährigen auf der Autobahn in Höhe Seesen für eine Kontrolle gestoppt. Bevor die Beamten den Fahrer kontrollieren konnten, gab er wieder Gas und raste mit quietschenden Reifen los. Einer der Polizisten konnte sich nur mit einem Sprung zur Seite vor dem Auto retten. Dabei erlitt er nach Angaben des Staatsanwaltes Schürfwunden und verletzte sich an der Schulter. Der 26-Jährige ist wegen versuchten Mordes angeklagt. Der Mann soll bei seiner Flucht außerdem einen Polizeiwagen touchiert haben und in eine Leitplanke gefahren sein. Seine mutmaßlichen Komplizen, die unterdessen mit ihrem eigenen Wagen zu anderen Tatorten unterwegs waren, wurden ebenfalls gefasst. Ihnen wird bandenmäßiger Diebstahl vorgeworfen.

