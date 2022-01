Stand: 07.01.2022 11:49 Uhr Versuchte Geldautomaten-Sprengung in Salzgitter

Zwei Männer haben offenbar in der Nacht zu Freitag in Salzgitter Lichtenberg versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Zeugen hörten am Morgen gegen 3.30 Uhr einen lauten Knall und riefen die Polizei. Als die Ermittler ankamen, waren die Täter nach Angaben der Zeugen schon in Richtung A39 geflüchtet. Nach ersten Erkenntnissen seien sie ohne Beute abgezogen, sagte ein Polizeisprecher. Der Schaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt.

VIDEO: Gesprengte Geldautomaten: Wie gehen die Täter vor? (1 Min)

