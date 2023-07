Stand: 28.07.2023 07:00 Uhr Verschwundener Autohändler aus Helmstedt wieder aufgetaucht

Ein seit Monaten verschwundener Autohändler aus Helmstedt ist wieder da. Laut Braunschweiger Zeitung ist der Mann zurück in Helmstedt. Er habe sich telefonisch bei der Polizei gemeldet, die ihn später vernommen habe. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt demnach gegen den Geschäftsführer des Autohauses wegen des Anfangsverdachts der Untreue und des Betruges. Mit dem Mann waren eine halbe Million Euro aus dem Firmentresor und 40 Autos verschwunden. Laut dem Medienbericht habe der Mann inzwischen auch Kontakt zum Insolvenzverwalter gehabt, der momentan den Betrieb in Helmstedt abwickelt. Seit seinem Verschwinden war der Autohändler offenbar in verschiedenen Ländern gesichtet worden. Gerüchten zufolge habe sich der Mann zuletzt in Polen aufgehalten. Damit, dass er sich nun gemeldet hat, habe der Autohändler möglicherweise verhindern wollen, dass ein internationaler Haftbefehl gegen ihn ausgestellt wird, so die Zeitung.

Weitere Informationen Nach Autohändler-Insolvenz: 40 Autos und 500.000 Euro weg Praktisch über Nacht wurden die Wagen vom Hof des Autohauses in Helmstedt geschafft, berichtet der Insolvenzverwalter. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min