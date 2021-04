Stand: 22.04.2021 09:56 Uhr Verpuffung und Brand bei Symrise in Holzminden

Im Werk des Duft- und Aromenherstellers Symrise in Holzminden hat es in der Nacht zu Donnerstag gebrannt. Laut Polizei ereignete sich in einem kleineren Produktionsbereich eine Verpuffung. In der Folge gerieten Teile der Anlage in Brand. Rund 100 Einsatzkräfte der Werksfeuerwehr von Symrise und der Feuerwehr Holzminden konnten das Feuer zügig unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Unklar ist noch, wie hoch der Schaden ist. Für die Anwohner bestand laut Polizei keine Gefahr.

