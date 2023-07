Stand: 12.07.2023 12:12 Uhr Verpuffung in Keller - 33-Jähriger schwer verletzt

Im Keller eines Einfamilienhauses ist es am Dienstagabend in Uslar (Landkreis Norheim) zu einer Verpuffung gekommen. Ein 33-jähriger Hausbewohner wurde dabei schwer verletzt. Der Mann verließ nach dem Unglück noch selbständig das Haus. Nach der Erstversorgung brachte ihn ein Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Weitere Personen waren zum Zeitpunkt des Unglücks nicht in dem Gebäude. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass eine Gasflasche Auslöser für die Verpuffung war. Wie genau es dazu kommen konnte, wird noch ermittelt. Wegen seiner schweren Verletzungen konnte der 33-Jährige dazu noch keine Angaben machen. Die Schäden am Haus werden auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

