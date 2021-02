Stand: 28.02.2021 08:35 Uhr Verpuffung: 90-Jähriger erleidet Rauchgasvergiftung

In Bad Harzburg hat ein 90 Jahre alter Mann bei einer Verpuffung an der Heizungsanlage eine Rauchgasvergiftung erlitten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Vorfall habe sich am späten Samstagabend in einem Einfamilienhaus ereignet. Ein Feuer habe sich nicht entwickelt, so die Polizei. Die Ursache der Verpuffung sowie Angaben zum Gebäudeschaden waren zunächst unklar. Der 90-jährige Hausbesitzer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.02.2021 | 10:00 Uhr