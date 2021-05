Vermisster Karsten M.: Polizei geht von Gewaltverbrechen aus Stand: 18.05.2021 15:58 Uhr Im Fall des vermissten Karsten M. aus dem Landkreis Goslar geht die Polizei inzwischen von einem Gewaltverbrechen aus. Laut Staatsanwaltschaft hat es eine vorläufige Festnahme gegeben.

Um wen es sich bei der festgenommenen Person handelt, sagte die Staatsanwaltschaft Braunschweig am Dienstag nicht. Zur Identität dieser Person sollten erst Angaben gemacht werden, wenn sich der Verdacht erhärte und für einen Haftbefehl reiche. Möglicherweise werde es bereits am Mittwoch weitere Informationen geben, so die Staatsanwaltschaft. Bislang wurde in dem Fall keine Leiche gefunden. Karsten M. aus Groß Döhren (Landkreis Goslar) war am 13. April als vermisst gemeldet worden.

Spuren deuten auf Auseinandersetzung im Garten hin

Am Dienstagvormittag durchsuchten Ermittler der Mordkommission "Fortuna" noch einmal mehrere Waldabschnitte und Grundstücke bei Liebenburg im Norden des Landkreises Goslar. Spuren im Garten des Vermissten deuten offenbar darauf hin, dass es am Morgen des Verschwindens eine Auseinandersetzung gegeben haben könnte. Dabei wurde Karsten M. den Angaben zufolge verletzt.

Polizei sucht Taxifahrer oder -fahrerin aus Hannover

Das Auto des Vermissten war am 16. April auf dem Expo-Gelände in Hannover, in der Nähe des Holländischen Pavillons, gefunden worden. Laut den Ermittlungen war von dieser Stelle am Dienstag, dem 13. April, um kurz nach 9.30 Uhr ein Taxi bestellt worden - vermutlich für eine Fahrt zum Hauptbahnhof. Der Taxifahrer oder die Taxifahrerin werden gebeten, sich bei der Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 33 90 zu melden.

