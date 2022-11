Stand: 07.11.2022 08:23 Uhr Vermisster Karsten M.: Leichnam bleibt verschwunden

Die Leiche des Mordopfers Karsten M. aus Liebenburg (Landkreis Goslar) bleibt verschollen. Am Wochenende haben erneut etwa 50 Menschen in einem Wald bei Vechelde im Landkreis Peine nach dem Leichnam gesucht - ohne Erfolg. Nach Angaben von Medien und der Familie hatten Verwandte, Freunde, aber auch Unbekannte ein Gebiet von rund vier Quadratkilometern durchkämmt. In einem Indizienprozess war der beste Freund des Opfers wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Polizei suchte mehr als 40 Mal erfolglos nach der Leiche.

