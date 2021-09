Stand: 01.09.2021 07:44 Uhr Vermisster Karsten M: Anklage gegen Bundespolizist erhoben

Im Fall des seit April vermissten Karsten M. hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig jetzt Anklage erhoben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass ein 50-jähriger Bundespolizist seinen besten Freund heimtückisch ermordet hat, weil er mit dessen Frau offiziell zusammenleben wollte. Deshalb soll der Beschuldigte den 51-Jährigen aus dessen Haus in Groß Döhren in der Gemeinde Liebenburg (Landkreis Goslar) gelockt, mit einer Waffe schwer verletzt und dann mit dessen Auto weggeschafft haben. Der Wagen wurde später auf dem Expo-Gelände in Hannover gefunden. Im Innern fanden die Ermittler erhebliche Spuren von Blut. Diese ließen nicht darauf schließen, dass der 51-Jährige noch am Leben sei, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Eine Leiche wurde bislang nicht gefunden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 01.09.2021 | 07:30 Uhr